В Австралии заблокировали миллионы аккаунтов детей в соцсетях

По данным австралийского интернет-регулятора eSafety, всего через месяц после вступления в силу запрета на использование социальных сетей для пользователей младше 16 лет платформы заблокировали почти пять миллионов аккаунтов, принадлежащих австралийским подросткам.

Как передает Day.Az, некоторые платформы заявляли, что начнут закрывать затронутые аккаунты за несколько недель до крайнего срока.

Первые данные правительства о соблюдении требований свидетельствуют о том, что платформы предпринимают значительные шаги для выполнения закона, который может повлечь за собой штрафы до 49,5 миллионов австралийских долларов (33 миллиона долларов США) за несоблюдение, но не возлагает ответственность на детей или их родителей.

Meta заявляла, что удалила около 550 тысяч аккаунтов несовершеннолетних из Instagram, Facebook и Threads. Регулирование минимального возраста пользователя также распространяется на YouTube, TikTok, Snapchat от Google и X.

По словам комиссара по электронной безопасности Джули Инман Грант, некоторые аккаунты несовершеннолетних остаются активными, и пока рано говорить о полном соблюдении запрета. Все компании, первоначально подпадающие под запрет, заявили, что будут его соблюдать.

Исследование с участием экспертов в области психического здоровья будет отслеживать долгосрочные последствия запрета в течение нескольких лет.