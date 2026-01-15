https://news.day.az/sport/1809602.html "Сумгайыт" расстался с баскетболистом Баскетбольный клуб "Сумгайыт" прекратил сотрудничество с Фуадом Нифталиевым. Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на "Сумгайыт". Стороны приняли решение расстаться. В клубе пожелали Фуаду Нифталиеву успехов в дальнейшей карьере. Отметим, что разыгрывающий пополнил состав "Сумгайыта" в октябре 2025 года.
