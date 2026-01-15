"Сумгайыт" расстался с баскетболистом

Баскетбольный клуб "Сумгайыт" прекратил сотрудничество с Фуадом Нифталиевым.

Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на "Сумгайыт".

Стороны приняли решение расстаться.

В клубе пожелали Фуаду Нифталиеву успехов в дальнейшей карьере.

Отметим, что разыгрывающий пополнил состав "Сумгайыта" в октябре 2025 года.