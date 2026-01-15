Армения выходит из блокады и становится важным узлом больших международных логистических маршрутов.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Facebook написал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, говоря о совместном заявлении Армении и США о рамках реализации проекта TRIPP.

"Документ действительно хороший. Хороший для Армении. Наша страна выходит из блокады и становится важным узлом больших международных логистических маршрутов. Хороший для Соединенных Штатов, для наших ближайших соседей и всех потенциальных бенефициаров в целом. И это очень хорошо, потому что иначе он бы просто не сработал", - сказал он.

Напомним, что 14 января министерство иностранных дел Армении опубликовало соглашение, подписанное между Арменией и США по реализации проекта "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP). Документ был оценен как новый шаг к выполнению обязательств, взятых в Белом доме 8 августа 2025 года, по поддержке установления устойчивого мира на Южном Кавказе.

В совместном заявлении Арарата Мирзояна и госсекретаря США Марко Рубио говорится, что Армения намерена одобрить и поддержать создание компании TRIPP Development Company , которая будет отвечать за развитие проекта TRIPP. Компании будет предоставлено право на реализацию проекта на первоначальный период в 49 лет. Ереван планирует предложить Вашингтону 74 процента акций компании TRIPP Development Company, а 26 процентов оставить себе.