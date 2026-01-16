Судьбу Гренландии должны решать Дания и США - Орбан
Судьба Гренландии должна обсуждаться на переговорах премьер-министра Дании Метте Фредериксен и президента США Дональда Трампа без вмешательства других стран.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Он согласился с мнением президента Польши Кароля Навроцкого, который заявил, что "обсуждение вопроса о Гренландии в первую очередь должно оставаться делом премьер-министра Дании и президента Дональда Трампа".
"Правильно сказано. Хорошая мысль", - написал Орбан в Х, комментируя слова Навроцкого.
Напомним, что официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что Евросоюз поддерживает территориальную целостность Дании, в состав которой на правах автономной территории входит Гренландия.
Ранее в Белом доме озвучили детали работы совместной рабочей группы США и Дании по Гренландии.
