Судьбу Гренландии должны решать Дания и США

Судьба Гренландии должна обсуждаться на переговорах премьер-министра Дании Метте Фредериксен и президента США Дональда Трампа без вмешательства других стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он согласился с мнением президента Польши Кароля Навроцкого, который заявил, что "обсуждение вопроса о Гренландии в первую очередь должно оставаться делом премьер-министра Дании и президента Дональда Трампа".

"Правильно сказано. Хорошая мысль", - написал Орбан в Х, комментируя слова Навроцкого.

Напомним, что официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что Евросоюз поддерживает территориальную целостность Дании, в состав которой на правах автономной территории входит Гренландия.

Ранее в Белом доме озвучили детали работы совместной рабочей группы США и Дании по Гренландии.