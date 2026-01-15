Вашингтон продолжит переговоры с Данией о Гренландии

Встречи совместной рабочей группы США и Дании по Гренландии будут проходить каждые две-три недели.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

14 января в Вашингтоне состоялась встреча глав МИД Дании и Гренландии Ларса Лёкке Расмуссена и Вивиан Моцфельдт с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и американским госсекретарем Марко Рубио.

"Это была хорошая встреча. И на этой встрече стороны действительно договорились создать рабочую группу из лиц, которые будут продолжать технические переговоры о приобретении Гренландии. Как мне сообщили, эти переговоры будут проходить каждые две-три недели. Таким образом, администрация намерена продолжать переговоры с датчанами и уважаемой делегацией из Гренландии", - сказала она. "Но президент четко обозначил свои приоритеты. Он хочет, чтобы Соединенные Штаты приобрели Гренландию. Он считает, что это в интересах нашей национальной безопасности", - добавила Ливитт.

