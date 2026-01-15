Спецпосланник Трампа объяснил интерес США к Гренландии

Гренландия является "важнейшей составляющей" национальной безопасности США, а исходящие от "враждебных государств" угрозы требуют от Америки "решительных действий" в Арктике.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом на своей странице в соцсети X написал спецпосланник президента США Дональда Трампа по Гренландии Джефф Лэндри.

"Я надеюсь принести в Гренландию наш подход к кулинарной дипломатии, чтобы укрепить национальную безопасность нашей страны и предоставить экономические возможности замечательному народу Гренландии", - отметил Лэндри.

Он подчеркнул, что когда нацисты оккупировали Данию во время Второй мировой война, США "проявили себя с лучшей стороны, обеспечив безопасность жителей Гренландии и не допустив проникновения нацистов в Западное полушарие". Теперь же "угрозы, исходящие от враждебных государств, требуют решительных действий Америки в Арктике", подчеркнул спецпосланник Трампа. Лэндри также добавил, что американские военные присутствуют в Гренландии с 1941 года и "работают рука об руку с гренландцами над укреплением доктрины Монро".