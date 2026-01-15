Представители УЕФА провели семинар для азербайджанских арбитров

В Турции продолжается учебно-тренировочный сбор арбитров элитной категории.

Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

В рамках сбора, проходящего в Анталье под руководством главы фитнес-направления Департамента судейства, заслуженного тренера Намика Гулиева, были проведены занятия по общей физической подготовке, а также проверен индекс массы тела арбитров.

По приглашению АФФА для судей были организованы теоретические и практические семинары с участием представителей УЕФА. Член Судейского комитета УЕФА Карлос Веласко провел практические занятия на темы "Выбор позиции на поле" и "Управление игрой".

Кроме того, ответственный от УЕФА за физическую подготовку Вернер Хельсен выступил с семинаром, посвященным вопросам физической готовности, практических упражнений и принятия решений.