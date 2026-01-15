На дорогах Азербайджана ожидается гололед

16 января ночью и утром в некоторых горных районах Азербайджана на дорогах возможна гололедица.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в районах страны погода также будет преимущественно сухой, местами временами возможен туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от −3 до +2 градусов, днем - от +6 до +11 градусов. В горных районах ночью ожидается от −5 до −10 градусов, в высокогорье - от −15 до −20 градусов, днем - от −2 до −5 градусов.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Умеренный юго-западный ветер к вечеру сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит от −1 до +3 градусов, днем - от +6 до +10 градусов. Атмосферное давление - около 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 75-80 %, днем - 55-65 %.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az