В любой серьезной дискуссии важны факты, а не истерика и отключение микрофона

В Азербайджане без симпатии говорят о представителях так называемого либерального крыла российского политического и экспертного сообщества. И это не случайно. У азербайджанской стороны на то есть веские основания. За годы независимости Азербайджана так называемыми либералами в сторону нашей страны было брошено достаточно камней, не оставив никаких сомнений в политической ориентации этой прослойки. Либеральное сообщество России по умолчанию всегда было негативно настроено по отношению к Баку и азербайджанскому народу, не желая видеть реалий.

"Либералы" не желают видеть реалий не только по отношению к Азербайджану. Это хорошо продемонстрировал тележурналист Евгений Киселев, пригласивший в прямой эфир своего канала известного азербайджанского политолога, профессора политологии Международного университета "Хазар" Рамиза Юнуса. Отметим, что Рамиз Юнус частый гость политических эфиров, и господин Кисилев не мог не знать о его прямоте и принципиальности. Однако уже с первой четверти пятидесятиминутного эфира ведущий начал проявлять раздражение и недовольство. И это было очень заметно, что несолидно для журналиста такого уровня.

Темой обсуждений был Иран, и в контексте иранских событий азербайджанский политолог провел параллели с событиями, происходившими при и после распада советской империи. И тут-то все и началось. Ведущему сразу не понравились подходы Рамиза Юнуса, его взгляды на роль российских спецслужб в формировании либеральных и оппозиционных сил России, на имперскую политику Москвы и прочие подобные моменты. Ведущий не смог сдержать свои эмоции и превратил обсуждения в базар, а потом просто выключил гостю эфир, предварительно обвинив политолога в "конспирологии".

Что это было? Причем тут "конспирология" и почему историческая правда так не понравилась российскому журналисту? С такими вопросами Day.Az обратился к Рамизу Юнусу.

Обвинение в "конспирологии" - это старый и хорошо отработанный прием, к которому прибегают тогда, когда у оппонента нет аргументов. В любой серьезной дискуссии, особенно когда речь идет о новейшей истории, важны факты, а не истерика и не отключение микрофона в прямом эфире, сказал наш собеседник.

"Я говорил именно о фактах - хорошо известных, задокументированных и давно являющихся секретом Полишинеля. Я не рассуждаю в отрыве от реальности. Я был непосредственным свидетелем и участником многих общественно-политических процессов на постсоветском пространстве, находясь на руководящих должностях в правительстве и парламенте Азербайджана. Поэтому в подобных дискуссиях я привык опираться не на эмоции и лозунги, а на конкретные исторические события и личный опыт.

То, что Евгений Киселев и значительная часть российской так называемой "либеральной тусовки" называют конспирологией, на самом деле является крайне неудобной для них правдой. Прошло более 35 лет после распада Советского Союза, однако эти люди так и не избавились от имперского мышления. Менялась риторика, менялись вывески и слова, но суть оставалась прежней.

Именно поэтому на протяжении десятилетий эти "борцы за демократию и свободу слова" фактически выступали адвокатами Кремля, оправдывая и обслуживая его политику насилия. Эта кровь проливалась при Горбачеве, при Ельцине и продолжает проливаться при Путине - в азербайджанском Карабахе, в грузинских Абхазии и Цхинвальском регионе, в молдавском Приднестровье, в Чечне, а сегодня и в Украине. И все это время значительная часть российских либеральных СМИ и "оппозиционеров" старательно упаковывала агрессию в удобоваримую, "цивилизованную" форму.

Особенно наглядно их лицемерие проявилось во время Первой и Второй Карабахских войн, когда эти двурушники и лицемеры последовательно поддерживали агрессию Армении и выступали против Азербайджана. Точно так же они ведут себя и сегодня, продолжая работать в информационном поле Украины, не отказываясь при этом от своих старых имперских рефлексов.

Именно поэтому с первых дней полномасштабной войны России против Украины я принципиально называю вещи своими именами и, образно говоря, выметаю этих персонажей из русскоязычного информационного пространства. Вот почему я им так не нравлюсь. Не потому, что я "конспиролог", а потому что я разрушаю удобные мифы и лишаю их привычной моральной маски.

За последние годы маски были окончательно сорваны: Юлия Латынина, телеканал "Дождь" и его руководство, Алексей Бенедиктов и "Эхо Москвы", Владимир Познер - теперь к этому списку добавился и Евгений Киселев. Каждый раз сценарий один и тот же: вместо дискуссии - раздражение, вместо аргументов - обвинения, вместо плюрализма - кнопка "выключить".

Как точно сказал Оноре де Бальзак: "Ничто так не раздражает людей, как правда о них самих"", - резюмировал Рамиз Юнус.

Лейла Таривердиева