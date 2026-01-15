В Азербайджане увеличится размер адресной соцпомощи

В Азербайджане планируется увеличение финансирования адресной социальной помощи.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом сегодня заявил председатель Правления Государственного фонда социальной защиты Зека Мирзоев на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года.

Он отметил, что в прошлом году на финансирование адресной социальной помощи было выделено 420 миллионов манатов.

"В государственном бюджете на следующий год планируется предусмотреть на эти цели 467 миллионов манатов. Адресная социальная помощь определяется на основе критерия нуждаемости. Это должно находить отражение в индивидуально рассчитываемых выплатах", - сказал он.

То есть, адресная социальная помощь в Азербайджане рассчитывается на основе критерия нуждаемости, поэтому его повышение автоматически влияет на размер выплат. Учитывая, что предельный уровень критерия нуждаемости был увеличен на 15 манатов, это означает, что размеры адресной социальной помощи также будут повышены.

Ранее министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев заявил, что в 2026 году ожидается рост среднего размера ежемесячной пенсии до 590 манатов, а средней пенсии по возрасту - до 629 манатов.