В Азербайджане вырастут пенсии по возрасту

В 2026 году ожидается рост среднего размера ежемесячной пенсии до 590 манатов, а средней пенсии по возрасту - до 629 манатов.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев. По его словам, в текущем году планируется увеличение пенсий примерно на 9 процентов, на что дополнительно будет выделено 636 миллионов манатов в годовом выражении.

Министр отметил, что индексация коснется около 1,1 миллиона граждан. Механизм индексации будет применяться в соответствии с темпами роста средней ежемесячной заработной платы за предыдущий год, которые объявляет Государственный комитет статистики. После публикации официальных данных станет известно, на какую именно сумму будут проиндексированы пенсии.