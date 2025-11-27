Средняя пенсия в Азербайджане повысится

Проводимые последовательные и успешные реформы обеспечили устойчивый рост всех социальных выплат, включая пенсии и средства, направляемые на это направление.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что в 2018-2025 годах средний ежемесячный размер пенсии увеличился с 208 до 540 манатов, а средняя пенсия по возрасту - с 234 до 575 манатов. В следующем году ожидается увеличение этих показателей соответственно до 590 и 629 манатов.

Это означает, что по сравнению с 2018 годом средний ежемесячный размер пенсии вырос в 2,8 раза, а средняя пенсия по возрасту - в 2,7 раза.

Одновременно в будущем году объем средств, выделяемых на финансирование пенсий, достигнет 7 млрд 993 млн манатов, что свидетельствует о 2,3-кратном росте этих расходов по сравнению с 2018 годом.

