Создание "моста" между Баку и Калифорнией в сфере ИИ - один из ключевых векторов будущего сотрудничества BCG с Азербайджаном

Создание "моста" между Баку и Калифорнией в сфере ИИ - один из ключевых векторов будущего сотрудничества Boston Consulting Group (BCG) с Азербайджаном

Как передает Day.Az, об этом сказал в среду Trend управляющий директор и партнер BCG Антон Аристов в кулуарах Каспийской технической конференции SPE 2025 в Баку.

"У BCG существуют долгосрочные и прочные партнерские связи с компаниями Азербайджана, в особенности в нефтегазовом секторе, а также в других отраслях. Мы считаем, что следующим этапом нашего сотрудничества станет именно сфера искусственного интеллекта. В настоящее время у нас есть очень важная инициатива - проект "Caspian AI Institute" в направлении энергетического перехода", - сказал он.

По его словам, этот проект реализуется совместно с Государственной нефтяной компанией Азербайджана.

"Мы уверены, что данный институт откроет новую страницу в подготовке кадров, обладающих перекрёстными компетенциями на стыке нефтегазовой промышленности и искусственного интеллекта", - сказал представитель компании.

Он заявил, что этот подход позволит специалистам продемонстрировать как синергию своих знаний, так и профессиональный потенциал в глобальных центрах искусственного интеллекта, таких как "Силиконовая долина". "Именно это нас вдохновляет и является тем направлением, в котором мы стремимся максимально развивать наше сотрудничество. Наша основная цель - обеспечить, чтобы страна стояла на одном уровне с ведущими мировыми поставщиками решений в сфере искусственного интеллекта, особенно с организациями, работающими в "Силиконовой долине", - отметил А.Аристов.

По его словам, в рамках этой инициативы азербайджанские специалисты смогут представлять свои идеи, привлекать венчурное финансирование, а также привозить в страну международные связи и знания о передовых технологиях.

"В этом контексте создание "моста" между Баку и Калифорнией является для нас особым источником вдохновения и рассматривается как один из ключевых векторов будущего сотрудничества", - заключил А.Аристов.