Азербайджан лидирует в регионе по развитию воздушного транспорта и портовых операций

Согласно последней оценке, опубликованной в Transition Report 2025 Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Азербайджан укрепил свои позиции регионального лидера в нескольких секторах, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отчет показывает, что Азербайджан достиг наивысших региональных показателей в воздушном транспорте (3,49) и портовых операциях (6,12), опередив страны Кавказа, Восточной Европы и Центральной Азии. В сегменте дорожной инфраструктуры Азербайджан занимает второе место в регионе с показателем 4,29, уступая лишь Узбекистану (4,36).

Другие показатели по секторам: железнодорожная инфраструктура (4,59), управление отходами (2,54), водное и водоотводное хозяйство (5,01), энергетика (7,94), телекоммуникации (5,69) и торговля и инвестиции (5,12).

Азербайджан также продемонстрировал прогресс по ключевым качествам устойчивой рыночной экономики:

Конкурентоспособность: с 4,19 в 2024 году до 4,23 в 2025 году

Эффективное управление: с 5,79 до 5,81

Экологичность: с 5,05 до 5,22

Устойчивость: с 3,56 до 3,60