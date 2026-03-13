Али Асадов встретился с министром окружающей среды, градостроительства и изменений климата Турции

13 марта премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с министром окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турецкой Республики Муратом Курумом.

Как сообщили Day.Az в Кабинете Министров, в ходе встречи подчеркивалось значение XIII Глобального Бакинского форума, была высоко оценена организация в рамках мероприятий панельных дискуссий, посвященных СОР и климатической повестке.

Были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в области охраны окружающей среды, управления отходами, борьбы с изменением климата.

В то же время, отмечалось значение предстоящей в городе Баку в 2026 году 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) Организации Объединенных Наций.