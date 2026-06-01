Скрипач-виртуоз Эльвин Ходжа Ганиев выступил в Баку с концертом

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в рамках юбилейного проекта "90 illik ifa", посвящённого 90-летию одного из главных культурных центров страны, состоялся яркий вечер классической музыки, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Со вступительным словом выступила доктор философии по искусствоведению, музыковед Айбениз Новрасли, рассказав о многолетней деятельности Филармонии в сохранении и развитии национального музыкального искусства.

Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижёра Мустафы Мехмандарова представил публике выдающиеся произведения мировой музыкальной классики - увертюру к опере "Проданная невеста" Бедржиха Сметаны и симфонический мугам "Кюрд-овшары" Фикрета Амирова.

Главным событием вечера стало выступление заслуженного артиста Азербайджана, лауреата международных конкурсов, скрипача-виртуоза Эльвина Ходжа Ганиева. В сопровождении оркестра музыкант исполнил Концерт для скрипки с оркестром ля минор op.53 Антонина Дворжака, продемонстрировав высочайшее мастерство и глубокое прочтение произведения.

Эльвин Ходжа Ганиев живёт и работает в Турции, успешно представляя Азербайджан на крупнейших концертных площадках мира. Его выступления проходят в США, странах Европы, Азии и Африки, неизменно вызывая восторг публики и признание музыкальных критиков.

Особое восхищение зрителей вызвало и то, что концерт был исполнен на легендарной скрипке Гварнери 1715 года. В руках молодого мастера уникальный инструмент раскрыл всю красоту своего звучания, превратив выступление в настоящий праздник высокого искусства.

"На протяжении последних лет я выступаю на мировых сценах со скрипкой Гварнери 1715 года, которая была передана мне нашим государством в 2019 году для того, чтобы я достойно представлял Азербайджан и музыкальное искусство на международной арене. Для меня это большая честь, высокая ответственность и предмет особой гордости. Особо хотелось бы подчеркнуть, что благодаря вниманию и поддержке Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой и Фонду Гейдара Алиева мне были созданы все условия для профессионального роста: я смог обучаться в лучших музыкальных вузах мира, работать с выдающимися педагогами и мастерами, выступать на одной сцене с именитыми артистами и коллективами. Всё это стало важной частью моего творческого пути. Я искренне благодарен за эту поддержку и считаю своим долгом продолжать развиваться, осваивать новый репертуар, реализовывать интересные проекты и достойно представлять Азербайджан в мировом культурном пространстве", - отметил Эльвин Ходжа Ганиев.

Выступление Эльвина Ходжа Ганиева стало настоящим украшением юбилейного вечера. Публика встретила музыканта продолжительными овациями, а атмосфера концерта ещё раз подтвердила особую роль Филармонии в популяризации лучших образцов мировой классической музыки.

