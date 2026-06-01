Парвиз Шахбазов сказал, когда завершится ТЭО проекта Black Sea Energy

Технико-экономическое обоснование проекта Зелёного энергетического коридора Каспийское море - Чёрное море - Европа (Black Sea Energy) будет завершено к июлю текущего года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на пленарной сессии министров "Международное сотрудничество для устойчивого и диверсифицированного энергетического будущего", проходящей в рамках Бакинской энергетической недели.

"В современных условиях, когда взаимосвязанность становится новой архитектурой силы, Азербайджан строит новые энергетические мосты по всей Евразии посредством электроэнергии и зелёной энергетики. В этом контексте технико-экономическое обоснование проекта Зелёного энергетического коридора Каспийское море - Чёрное море - Европа, предусматривающего поэтапную передачу мощности в объёме 3,9 ГВт начиная с 2032 года, будет завершено к июлю текущего года", - сказал министр.

Шахбазов отметил, что технико-экономическое обоснование проекта энергетического коридора Центральная Азия - Азербайджан, финансируемого Азиатским банком развития и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций, как ожидается, будет завершено в мае 2027 года.