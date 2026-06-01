Азербайджан и Кыргызстан обсудили расширение энергосотрудничества

Обсуждены возможности расширения сотрудничества в энергетической сфере между Азербайджаном и Кыргызстаном.

Обсуждения состоялись в рамках Бакинской энергетической недели в ходе встречи между министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым и министром энергетики Кыргызстана Таалайбеком Ибраевым, сообщили Day.Az в Министерстве энергетики Азербайджана.

На встрече было отмечено, что исторически существующие между азербайджанским и кыргызским народами традиционные отношения дружбы и братства успешно развиваются в соответствии с политической волей глав государств. В рамках развития сотрудничества в энергетической сфере состоялся обмен мнениями по вопросам поставок нефтепродуктов, взаимодействия в нефтехимической промышленности и в сфере электроэнергетики.

Также были обсуждены перспективы проекта "Энергетический коридор Центральная Азия - Азербайджан", который внесет важный вклад в интеграцию энергетических систем стран региона, укрепление энергетической безопасности и вывод электроэнергии, производимой из возобновляемых источников энергии, на новые рынки. Подчеркнув, что Азербайджан является надежным партнером в энергетической сфере, кыргызская сторона выразила заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества между двумя странами.

На встрече была достигнута договоренность о скорейшем проведении очередного заседания Совместной азербайджано-кыргызской рабочей группы по развитию сотрудничества в сфере энергетики. Министр энергетики Азербайджана был приглашен к участию в 6-м заседании министров энергетики Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и международной энергетической выставке "Кыргызстан - ШОС 2026".