Apple перенесла выпуск смарт-очков

Apple перенесла сроки выхода первых AR-очков на конец 2027 года, хотя ранее рассматривала возможность представить новинку уже в 2026-м.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает журналист Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на источники.

По данным Bloomberg, разработка очков с внутренним кодовым обозначением N50 остается одним из ключевых проектов Apple в сегменте носимой электроники. Изначально компания рассчитывала анонсировать устройство в 2026 году и вскоре после презентации вывести его на рынок. Однако график пришлось пересмотреть из-за задержек в развитии собственных технологий искусственного интеллекта.

Основной причиной переноса называют недостаточную готовность голосового помощника Siri нового поколения. Предполагается, что будущие AR-очки будут тесно интегрированы с ИИ-функциями и в значительной степени полагаться на интеллектуального ассистента при взаимодействии с пользователем. В связи с этим Apple намерена обеспечить необходимый уровень надежности и функциональности программной платформы до начала продаж.

В сегменте уже присутствует ряд производителей, предлагающих собственные решения. Тем не менее Apple рассчитывает использовать узнаваемость бренда, собственную экосистему устройств и глубокую интеграцию с iPhone для укрепления позиций в новом направлении.