В Иордании сдвинули начало рабочего дня из-за ЧМ-2026
В Иордании начало рабочего дня у сотрудников учреждений государственного сектора сдвинут на полтора часа вперед в дни матчей национальной сборной на чемпионате мира (ЧМ)-2026.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на указ премьер-министра страны Джафара Хассана.
"Цель этого решения - дать гражданам возможность следить за игрой нашей национальной футбольной команды и поддерживать ее во время ее исторического участия в этом турнире", - говорится в заявлении.
Согласно указу, 17, 23 и 28 июня рабочий день будет начинаться не в 8:30, а в 10:00.
Сборная Иордании на ЧМ-2026 сыграет в группе J. Ее соперниками станут команды Австрии, Алжира и Аргентины.
