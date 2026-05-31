В Стамбуле произошёл пожар на яхте

На побережье района Бебек в стамбульском районе Бешикташ произошёл пожар на 27-метровой яхте. Как передает Day.Az, на место происшествия были направлены пожарные расчёты и сотрудники Главного управления береговой охраны. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации возгорания.