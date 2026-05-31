Назван самый быстрый смартфон 2026 года

Авторы YouTube-канала PhoneBuff провели масштабное сравнительное тестирование семи флагманских смартфонов 2026 года, оценив их производительность в реальных сценариях использования.

в ходе эксперимента проверяли скорость запуска приложений, обработку ресурсоемких задач и работу с вычислительными нагрузками, включая ИИ.

В тестировании приняли участие Apple iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy S26 Ultra, Google Pixel 10 Pro XL, OnePlus 15, Oppo Find X9 Pro и Vivo X300 Ultra.

По итогам испытаний эксперты отметили, что в базовых сценариях использования, включая запуск приложений и повседневные операции, разница между устройствами минимальна и зачастую не превышает одной секунды. Однако при выполнении более тяжелых задач, включая ИИ-вычисления, расхождения в производительности становятся заметнее.

Наиболее слабые результаты продемонстрировал Pixel 10 Pro XL с чипом Tensor G5, который заметно уступил конкурентам по "сырой" вычислительной мощности. В общем зачете устройство завершало первый круг тестов уже тогда, когда остальные участники переходили ко второму.

Лидером тестирования стал Galaxy S26 Ultra, показавший уверенное преимущество в одном из ключевых сценариев, что обеспечило ему итоговую победу. Второе место занял смартфон Vivo, тогда как остальные флагманы финишировали плотной группой позади. Отставание Pixel 10 Pro XL от победителя превысило 30%.