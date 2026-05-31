Карапетяны пробили дно

Автор: Мехти Ахмедзаде

Похоже, что "Сильная Армения" олигарха Самвела Карапетяна запаниковала в последнюю неделю перед выборами. Учитывая последние данные о том, кому избиратели отдали бы свои голоса, Карапетяны поняли, что сильно отстают от "Гражданского Договора" и решили переманить голоса довольно-таки позорным и грязным способом - играя на страхе и ненависти.

Так в армянском сегменте соцсетей начал распространяться короткий ролик, в описании которого написано:

"Или ты придешь на выборы, или приедут азербайджанцы".

В видео сотрудник полиции арестовывает избитого юношу, рядом с которым предположительно отец, жалующийся правоохранительню. Юношу потом сажают на заднее сиденье и увозят, наверное, в тюрьму.

Снят этот "гениальный шедевр" посредством искусственного интеллекта. Своего, неискусственного интеллекта, чтобы придумать нормальную агитацию, у Карапетянов, видимо, нет. Позорно, неправда ли?

Тут напомню, что ранее племянник Самвела - Нарек Карапетян - с умным видом глагольствовал о том, что мир с Азербайджаном неизбежен, Армения должна быть "нормальным соседом", а сам мир должен быть гарантированным. То есть на словах у них переговоры, мир и государственная мудрость, а по факту "азербайджанцы вас уничтожат, это враги, палундра, спасайся кто может".

Думаем, никто уже не удивлен двуличию, которое постоянно демонстрирует блок Карапетянов. Тем более что разоблачают они себя сами: сначала говорят одно, а затем делают прямо противоположное. К примеру, Самвел жестко проговорился во время последнего своего турне.

Получилась показательная картина: громко названная "Сильная Армения" в последнюю неделю перед выборами скатилась до агитации уровня дворового шантажа. При слабой программе и отсутствии убедительных аргументов осталось только "пугать избирателя азербайджанцами".

Такая агитация многое говорит о самом блоке. Когда политическая сила пытается мобилизовать людей через ненависть, она фактически признает нехватку нормальной повестки. Карапетяны могли бы говорить о рабочих местах, развитии регионов, инвестициях, дорогах, социальной политике. Вместо этого они выложили примитивный, дешевый ИИ-ролик.

Особенный уровень глупости всему этому придает тот факт, что именно Азербайджан после завершения конфликта последовательно продвигал мирную повестку и подтверждал ее конкретными шагами. Баку говорил о нормализации отношений и открытии коммуникаций, снял ограничения на транзит грузов в Армению. Через азербайджанскую территорию пошли поставки, включая топливо и другие грузы.

Более того, за все это время Азербайджан не давал ни одного повода для той истерики, которую сейчас разгоняет блок Карапетянов. Напротив, между представителями гражданских обществ двух стран уже прошли встречи в рамках инициативы "Мост мира", где обсуждалось продвижение мира на уровне общества, прямые контакты и укрепление доверия между сторонами. В апреле 2026 года армянская делегация прибыла в Азербайджан по сухопутной границе, прошла пограничные процедуры и приняла участие в очередном двустороннем круглом столе. И вернулись они целыми и невредимимыми.

Карапетяны же продолжают пугать армянское общество Азербайджаном, раздувать тревогу и превращать страх людей в удобный предвыборный инструмент внутренней борьбы.

В этом и есть реальный уровень "Сильной Армении". Название громкое, методы слабые. У Карапетянов с самого начала не было ни сильной политической конструкции, ни ясной программы, ни способности говорить с обществом честно. Они пытались продать себя как альтернативу власти, но на деле сведут армянскую политику на дно. Им нечего предложить избирателю, кроме тревоги. Сильная политика требует ответственности, холодной головы и понимания реальности. В общем, ждем 7 июня и проигрышные результаты, после которых у "Сильной Армении" начнется новая истерика: все подтасовали, выборы прошли с нарушениями, народ обманули, а они, конечно же, "на самом деле победили".