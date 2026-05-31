В Лос-Анджелесе отметили День независимости Азербайджана

По случаю Дня независимости Азербайджана в расположенном в Лос-Анджелесе Музее Венде был организован торжественный прием.

Как передает Day.Az, об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

В мероприятии, собравшем более 250 человек, приняли участие местные общественные деятели, представители федеральных структур, генеральные консулы различных стран, представители науки и культуры, СМИ, члены азербайджанской общины, а также члены различных национальных и религиозных общин.

Мероприятие началось с исполнения государственных гимнов Азербайджана и США молодым талантливым исполнителем Наилем Гурбановым.

Генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Вугар Гурбанов рассказал об историческом значении создания Азербайджанской Демократической Республики, подчеркнув, что как первая демократическая республика на мусульманском Востоке она занимает особое место в истории азербайджанской государственности.

Генеральный консул отметил, что после восстановления государственной независимости в 1991 году Азербайджан столкнулся с серьезными политическими и экономическими вызовами, однако благодаря дальновидной политике Общенационального лидера Гейдара Алиева в стране были обеспечены стабильность и основы устойчивого развития.

В своем выступлении В.Гурбанов также коснулся достижений Азербайджана за последние годы под руководством Президента Ильхама Алиева, масштабных проектов, реализуемых в стране, и роста международного авторитета Азербайджана. Была подчеркнута приверженность Азербайджана повестке регионального мира и сотрудничества, говорилось о последовательных шагах, предпринимаемых в этом направлении.

Мэры городов Калвер-Сити и Инглвуд поздравили азербайджанский народ с Днем независимости и передали генеральному консульству специальные поздравительные декларации, принятые по этому случаю.

В рамках праздничной программы была представлена выставка работ известного художника Назима Гаджиева. Гостям также были продемонстрированы экспонаты, отражающие азербайджанскую культуру и национальное наследие, а также образцы национальной одежды.

В музыкальной программе прозвучали азербайджанские народные песни в исполнении Эмина Керими, Бахмана Мирзазаде и Анара Аллахвердиева. Выступления детского танцевального коллектива, музыкальные номера в исполнении группы "Атешин сеси", а также национальные танцы в исполнении Анара Аллахвердиева и Ляман Мусаевой придали художественной программе выразительность и насыщенность.

Гости также получили возможность отведать образцы азербайджанской кухни и национальные сладости.