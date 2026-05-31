Турецкие аэропорты оснащают бесплатной питьевой водой

Решением Министерства транспорта и инфраструктуры Турции, в аэропортах страны обеспечивается доступ к бесплатной питьевой воде.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, доступ к воде, остается одним из самых больших вызовов, с которыми сталкиваются пассажиры из-за ограничений на провоз жидкостей в аэропортах.

В целях устранения проблемы, завершена установка диспенсеров с водой на территории 14 воздушных гаваней Турции. Еще в 32 аэропортах продолжается установка диспенсеров либо таковые заказаны.

Данная услуга внедряется, в частности, в зонах регистрации, "стерильных зонах" для пассажиров, зонах ожидания, а также в залах прилета и вылета.

В скором времени бесплатная питьевая вода станет доступной во всех 58 аэропортах Турции с акцентом на зоны с интенсивным пассажиропотоком.