Пентагон планирует частичный вывод войск из Европы

Пентагон намерен в июне представить НАТО планы по частичному выводу американских сил из системы обороны в Европе.

Как передает Day.Az, об этом сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на высокопоставленный источник в Министерстве обороны США.

По словам представителя Пентагона, соответствующие изменения будут включены в предложение США по войскам и военным возможностям на предстоящей конференции НАТО по формированию сил.

Отмечается, что очередная конференция альянса пройдет в июне в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.