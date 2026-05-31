https://news.day.az/world/1838277.html Пентагон планирует частичный вывод войск из Европы Пентагон намерен в июне представить НАТО планы по частичному выводу американских сил из системы обороны в Европе. Как передает Day.Az, об этом сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на высокопоставленный источник в Министерстве обороны США.
Пентагон планирует частичный вывод войск из Европы
Пентагон намерен в июне представить НАТО планы по частичному выводу американских сил из системы обороны в Европе.
Как передает Day.Az, об этом сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на высокопоставленный источник в Министерстве обороны США.
По словам представителя Пентагона, соответствующие изменения будут включены в предложение США по войскам и военным возможностям на предстоящей конференции НАТО по формированию сил.
Отмечается, что очередная конференция альянса пройдет в июне в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре