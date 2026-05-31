Катар допустил обсуждение временных пошлин в Ормузе

Катар выступает против введения постоянных пошлин за проход через Ормузский пролив, однако допускает обсуждение временных платежей, связанных с обеспечением безопасности судоходства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Doha News, об этом заявил заместитель премьер-министра и государственный министр по вопросам обороны Катара Шейх Сауд бин Абдуррахман Аль Тани на международном форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

По его словам, Катар и страны Персидского залива выступают против фиксированных пошлин, поскольку они могут нанести ущерб потребителям.

Он отметил, что если Иран предложит временный механизм взимания средств для обеспечения безопасности, разминирования или других краткосрочных мер, этот вопрос может быть рассмотрен в рамках переговоров.

Министр добавил, что временные платежи могут способствовать нормализации транзита через Ормузский пролив.