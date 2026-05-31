В Турции внедрят новую систему мониторинга БПЛА

Власти Турции внедрят новую систему мониторинга беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) - İHATTYS, что обеспечит более безопасную и контролируемую эксплуатацию дронов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, новая система предполагает подразделение БПЛА на 3 категории операционного риска: дроны "открытого" и "специального" типов использования, а также "сертифицированные" беспилотники.

Причем "сертифицированным" летательным аппаратам будет разрешено летать над районами скопления людей, перевозить людей либо опасные грузы.

Возрастное ограничение для пилотов беспилотных летательных аппаратов в "открытой" и "специальной" категориях дронов составит 16 лет.

Посредством İHATTYS станет возможным отслеживание в режиме реального времени местоположения зарегистрированных дронов.

Лиц и структуры, использующие дроны вне рамок İHATTYS, ждут крупные штрафы.

Для беспилотных летательных аппаратов, зарегистрированных за рубежом, разрешение на полет в Турции необходимо будет получать как минимум за 20 дней до момента использования.