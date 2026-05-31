Таможня Азербайджана раскрыла данные по экспорту нефти

В январе-апреле этого года из Азербайджана в другие страны мира было экспортировано 7,923 миллиона ​​тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 4,365 миллиарда долларов США.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года это на 198 миллионов долларов США или на 4,3% меньше в стоимостном выражении, при этом в натуральном выражении показатель уменьшился на 281 тысячи тонн или на 3,4%.

Отметим, что в январе-апреле текущего года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 17,403 миллиарда долларов США.

Это на 485 миллионов долларов, или на 2,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из общего объема внешнеторгового оборота 11,9 миллиарда долларов пришлось на экспорт, а 5,5 миллиарда долларов - на импорт. За последний год объем экспорта увеличился на 3,1 миллиарда долларов (на 35,2%), тогда как объем импорта сократился на 2,6 миллиарда долларов (на 32,1%).

В итоге во внешней торговле сформировалось положительное сальдо в размере 6,354 миллиарда долларов. Это в 9,7 раза (или на 5,7 миллиарда долларов) превышает показатель за аналогичный период прошлого года.