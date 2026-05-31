Сборная Азербайджана замкнула тройку лучших на Кубке Европы

Австрийский Грац принял молодежный Кубок Европы по дзюдо, который подошел к своему завершению.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, закрывали соревновательную программу турнира еще 17 азербайджанских дзюдоистов.

В борьбу за медали вступили Джасур Ибадлы, Роман Гараев, Мехди Аббасов (все - 81 кг), Аслан Коцоев, Сулейман Шукюров, Али Газимамедов (все - 90 кг), Давуд Намазлы, Джанполад Алиев (оба - 100 кг), Рамазан Ахмедов (+100 кг), Гюльшан Гусейнова, Наргиз Ахмедова (обе - 48 кг), Чинара Садыхова, Айсун Мамедова, Нурана Гаджизаде, Фарида Мирзоева (все - 52 кг), Хадиджа Гадашова и Айтан Вердиева (обе - 57 кг).

По итогам дня Шукюров поднялся на высшую ступень пьедестала, а Гараев, Коцоев и Ахмедов удостоились бронзовых наград.

В общей сложности в активе сборной Азербайджана оказалось пять медалей (две золотые и три бронзовые). Этот показатель позволил нашей команде занять почетное 3-е место в итоговом зачете, пропустив вперед лишь сборные Бразилии (4-2-2) и Франции (3-2-4).

Напомним, что всего на татами Кубка Европы соревновались 617 спортсменов, представлявших 34 государства.