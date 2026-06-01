МЧС отчиталось о работе в праздники

В нерабочие дни, объявленные в связи с праздниками, подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана совершили 221 выезд на тушение пожаров, а также провели 17 аварийно-спасательных операций по обращениям о гражданах, оказавшихся в беспомощном состоянии. Кроме того, спасатели были привлечены к ликвидации последствий одного дорожно-транспортного происшествия.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, все обращения, поступившие на горячую линию "112", были оперативно обработаны, а благодаря своевременно принятым мерам пожары удалось быстро локализовать и потушить, спасая жизни людей.

За праздничные дни сотрудники МЧС спасли 21 человека, в том числе одного ребенка. Также по назначению были переданы тела четырех человек.