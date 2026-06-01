ЕС готов поддержать "зеленые" энергопроекты в Азербайджане

ЕС готов рассматривать дополнительные направления поддержки Азербайджану в сфере "зеленой" энергии.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказала в эксклюзивном интервью Trend директор Главного управления Европейской комиссии по энергетике Кристина Лобильо Борреро в кулуарах Бакинской энергетической недели.

Она отметила, что Азербайджан может играть важную роль в энергетическом переходе ЕС.

"Цель ЕС в области климата ясна: климатическая нейтральность к 2050 году является юридически обязательной в рамках Европейского климатического закона. В то же время переход должен быть безопасным, упорядоченным и доступным по стоимости. Это означает, что природный газ продолжит играть определенную роль в переходный период, особенно с точки зрения обеспечения энергобезопасности, гибкости энергосистемы и отдельных промышленных потребностей.

Стратегия ЕС заключается в структурном снижении спроса на ископаемое топливо за счет энергоэффективности, развития возобновляемых источников энергии, электрификации, расширения систем хранения, модернизации сетей и повышения гибкости спроса. Инициатива AccelerateEU укрепляет это направление: снижение зависимости от волатильных рынков ископаемого топлива является одновременно и климатической целью, и императивом энергетической безопасности. Страны-партнеры, такие как Азербайджан, могут играть важную роль в этом переходном периоде по двум направлениям. Во-первых, оставаясь надежными поставщиками там, где газ по-прежнему необходим, способствуя диверсификации и энергобезопасности. Во-вторых, сотрудничая с ЕС в снижении углеродного следа энергетического сектора", - сказала Борреро.

Она считает, что сокращение выбросов метана имеет особенно важное значение.

"Азербайджан присоединился к Глобальному обязательству по метану (Global Methane Pledge), а SOCAR в 2024 году стала участником программы Oil & Gas Methane Partnership 2.0. Это создает прочную основу для практического сотрудничества в области измерения, отчетности и верификации выбросов, выявления и устранения утечек, а также сокращения рутинного сжигания и выбросов газа в факелах. Речь идет не только о климатической политике. Это также вопрос повышения эффективности, сокращения потерь и модернизации нефтегазового сектора.

Энергетическое партнерство ЕС и Азербайджана уже предусматривает ряд механизмов сотрудничества: Диалог высокого уровня по энергетике, Консультативный совет по Южному газовому коридору, Консультативный совет по "зеленой" энергетике, а также инвестиционные форматы взаимодействия с международными финансовыми институтами и европейскими компаниями. В рамках министерских встреч по Южному газовому коридору в марте ЕС и Азербайджан также провели круглый стол по "зеленой" инвестиционной связности с участием международных финансовых институтов и компаний ЕС для обсуждения региональной энергетической взаимосвязанности, возобновляемой энергетики и энергоэффективности. ЕС готов рассматривать дополнительные направления поддержки, включая гарантии, смешанное финансирование (blended finance) и целевую регуляторную помощь", - сказала Борреро.