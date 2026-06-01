Трамп заявил о своих четких предложениях Тегерану

В мирных предложениях президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Тегерану четко сказано, что у Исламской Республики не будет ядерного оружия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом глава Белого дома написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

Трамп подверг критике "фейковый" телеканал CNN, в очередной раз заявивший, что сделка с Ираном по ядерной программе якобы вообще не касается ядерной темы. Между тем в ней совершенно четко говорится, что у Тегерана не будет ядерного оружия. Трамп подчеркнул, что в сделке очень подробно и развернуто разбираются и другие аспекты ядерной тематики. По его словам, большая часть соглашения посвящена именно этому.