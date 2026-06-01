В этом месяце будет 10 нерабочих дней

В июне будет 10 нерабочих дней.

Как сообщает Day.Az, в июне в Азербайджане будут отмечаться два праздника, являющиеся нерабочими днями:

15 июня - День национального спасения;

26 июня - День Вооруженных сил.

Кроме того, на июнь приходятся восемь выходных дней - 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 и 28 июня (субботы и воскресенья).

Таким образом, для работающих по пятидневной рабочей неделе в июне будет 10 нерабочих дней.