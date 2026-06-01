Президент Ильхам Алиев: Наш вклад в глобальную энергетическую безопасность непременно возрастет

Наш вклад в глобальную энергетическую безопасность непременно возрастет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев заявил, в частности, в выступлении на церемонии официального открытия XXXI Бакинского энергетического форума.

Отметив, что благодаря разумной энергетической политике мы теперь можем инвестировать за пределами Азербайджана, глава государства подчеркнул: "Тридцать лет назад мы привлекали инвесторов. Сейчас же мы направляем наши инвестиции за рубеж. Сегодня наша Государственная нефтяная компания SOCAR инвестирует в страны Ближнего Востока, Африки и Центральной Азии, и география будет расширяться".