БИГ проведет международную конференцию по событиям в Амритсаре

3 июня в Баку при организации Бакинской инициативной группы состоится международная конференция на тему: "Июнь 1984 года, события в Амритсаре: транснациональные репрессии Индии против этнических меньшинств в контексте геноцида".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Бакинскую инициативную группу (БИГ).

Согласно информации, впервые в мероприятии, проводимом в Азербайджане, примут участие представители общины далитов, заявляющие о систематической дискриминации и репрессивной политике со стороны индийских властей. К участию также приглашены представители сикхской общины из Канады, Великобритании, Нидерландов, Германии, Швейцарии, Австралии и США, руководители аналитических центров, эксперты по правам человека и защите этнических меньшинств, а также лица, считающие себя жертвами репрессивной политики правительства Индии.

В ходе конференции планируется обсудить вопросы сохранения в международной повестке темы предполагаемых транснациональных репрессий и систематического преследования этнических и религиозных меньшинств в Индии, в частности представителей сикхской и далитской диаспор и членов их семей. Участники также обменяются мнениями по вопросам расширения сотрудничества между диаспорскими организациями, совершенствования механизмов правовой защиты от транснационального преследования и координации совместной деятельности на международных площадках.

Отдельное внимание будет уделено событиям июня 1984 года в Амритсаре, включая нападения, акты насилия и человеческие жертвы среди представителей сикхской общины, а также вопросам международно-правовой оценки этих событий и выполнения Индией своих обязательств в области защиты прав этнических меньшинств.

Отмечается, что в начале июня 1984 года правительство Индии провело вооруженную операцию против комплекса Хармандир-Сахиб (Золотой храм) в Амритсаре, считающегося одним из священных религиозных мест сикхской общины. По данным Бакинской инициативной группы со ссылкой на отчеты международных неправительственных организаций, независимые источники и свидетельские показания, в результате событий в Амритсаре и прилегающих районах погибли до 8 тысяч мирных жителей.

В сообщении также подчеркивается, что в докладе "Пересекая границы: транснациональные репрессии Индии против сикхской диаспоры", подготовленном в марте текущего года Бакинской инициативной группой и организацией Sikh Federation International, отражены факты, касающиеся политики правительства Индии в отношении представителей диаспоры, проживающих за пределами страны, а также событий в Амритсаре 1984 года.