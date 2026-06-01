Президент Ильхам Алиев: Зангезурский коридор обязательно будет построен Мы открываем новые транспортные коридоры, инвестируя в железнодорожную и автомобильную инфраструктуру. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии официального открытия XXXI Бакинского энергетического форума.
Напомнив, что коридор Восток-Запад успешно функционирует, глава государства отметил: "Зангезурский коридор, который станет еще одним ответвлением коридора Восток-Запад, обязательно будет построен в соответствии с документом, подписанным 8 августа 2025 года в Белом доме между Президентом США, Премьер-министром Армении и мной".
