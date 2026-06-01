На двух маршрутах в Баку обновили автобусы

Автобусы на пригородных маршрутах №161, связывающем поселки Говсан и Сураханы, а также №162, соединяющем жилой комплекс Рамана со станцией метро "Кёроглу", обновлены.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), с 1 июня на обоих маршрутах начали курсировать современные автобусы.

На маршруте №161 пассажиров обслуживают 10 автобусов, на маршруте №162 - 9 автобусов. Интервал движения составляет 9-10 минут.

Оплата проезда в автобусах осуществляется только в безналичной форме.