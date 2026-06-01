https://news.day.az/world/1838414.html Россия вводит новые ограничения на поставки рыбы из Армении С второго июня армянские компании должны временно прекратить оформление сертификатов на экспорт живой рыбы и рыбной продукции в Россию. Как передает Day.Az, решение было принято Россельхознадзором после проверки предприятий в Армении. По итогам инспекции требованиям смогли соответствовать только два производства.
Россия вводит новые ограничения на поставки рыбы из Армении
Со второго июня армянские компании должны временно прекратить оформление сертификатов на экспорт живой рыбы и рыбной продукции в Россию.
Как передает Day.Az, решение было принято Россельхознадзором после проверки предприятий в Армении.
По итогам инспекции требованиям смогли соответствовать только два производства.
Их продукцию разрешат поставлять на российский рынок, но только при условии постоянного лабораторного контроля.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре