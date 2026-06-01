Россия вводит новые ограничения на поставки рыбы из Армении

Со второго июня армянские компании должны временно прекратить оформление сертификатов на экспорт живой рыбы и рыбной продукции в Россию.

Как передает Day.Az, решение было принято Россельхознадзором после проверки предприятий в Армении.

По итогам инспекции требованиям смогли соответствовать только два производства.

Их продукцию разрешат поставлять на российский рынок, но только при условии постоянного лабораторного контроля.