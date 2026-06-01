Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам Бакинской энергетической недели

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил обращение участникам Бакинской энергетической недели.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в обращении говорится:

"Уважаемые участники мероприятия!

Уважаемые гости, дамы и господа!

Сердечно приветствую вас на этом престижном мероприятии, проводимом в рамках Бакинской энергетической недели.

Уже много лет Бакинская энергетическая неделя является авторитетной платформой, где формируется глобальная энергетическая повестка, разрабатываются новые подходы и форматы сотрудничества. Значение этого мероприятия с каждым годом возрастает, потому что мир переживает переход от традиционной энергетической модели к новой энергетической системе, основанной на стратегии устойчивого низкоуглеродного развития и технологических инновациях. В такой ситуации усиливается роль Азербайджана в глобальном энергетическом диалоге.

Энергетическая история нашей страны основана на богатых традициях и весомых исторических достижениях. Формирование современной нефтяной промышленности в Азербайджане еще в XIX веке превратило нашу страну в один из ведущих центров мировой энергетической истории. XX век стал периодом формирования международного энергетического партнерства Азербайджана под руководством Общенационального лидера Гейдара Алиева. В XXI веке наша страна уже вступила в новый этап перехода к зеленой энергетике и создания устойчивой энергетической модели.

Энергетическая политика Азербайджана и сегодня продолжает приносить значительные результаты. Текущий год запомнился рядом важных событий в энергетическом секторе. В частности, 30-летие подписания Соглашения о долевом разделе добычи на газовом месторождении "Шахдениз" и 20-летие начала коммерческой добычи газа на этом месторождении еще раз подтверждают сильные позиции Азербайджана на мировом энергетическом рынке и успешную реализацию энергетической стратегии нашей страны.

В настоящее время энергетический сектор является одним из главных столпов устойчивого развития в мире. Современные геополитические процессы показывают, что надежное обеспечение энергетической безопасности напрямую связано с диверсификацией источников энергии и применением инновационных технологий. В этой связи стремительно растут инвестиции в возобновляемые источники энергии и низкоуглеродные технологии. Энергетический переход стал не только вопросом экологии, но и фактором экономической безопасности и конкурентоспособности.

Наша страна также проводит последовательную политику в области зеленой энергетики и еще более укрепляет свои стратегические позиции. Расположенный на пересечении энергетических и транспортных маршрутов Евразии, Азербайджан как надежный партнер вносит весомый вклад в развитие регионального энергетического сотрудничества. Богатые энергетические ресурсы, сформированная инфраструктура и высокий уровень международного доверия являются нашими главными преимуществами.

Богатый потенциал возобновляемой энергии Азербайджана создает широкие возможности для реализации долгосрочных стратегических целей в области зеленой энергетики. Реализация крупных проектов в области зеленой энергетики с международными энергетическими компаниями и расширяющаяся география экспорта природного газа еще больше усиливают роль нашей страны как надежного и стратегического партнера в глобальной энергетической системе. Передовые позиции Азербайджана в сфере энергетического перехода, зафиксированные в отчете Всемирного экономического форума, также свидетельствуют о высокой международной оценке этих шагов.

Реализация существующего потенциала в области возобновляемой энергии и расширение возможностей в сфере зеленой энергетики являются главными стратегическими целями на предстоящий период. Такой подход знаменует начало качественно нового этапа в энергетической системе. На этом этапе наряду с рациональным управлением энергетическими ресурсами главными приоритетами являются развитие возобновляемых источников энергии, ускорение перехода к зеленой энергетике и применение современных технологий.

В частности, успешное применение модели "зона зеленой энергии" в рамках широкомасштабных строительно-восстановительных работ, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, стало одним из главных направлений будущей энергетической стратегии нашей страны. Успешная реализация этого подхода заложила основу для его дальнейшего расширения, а также объявления "зоной зеленой энергии" и Нахчывана.

Уверен, что Бакинская энергетическая неделя и впредь будет продолжать вносить значительный вклад в расширение глобального энергетического диалога, формирование новых инициатив и создание устойчивого энергетического будущего.

В заключение выражаю благодарность организаторам и участникам мероприятия, желаю каждому из вас успешного сотрудничества, продуктивных дискуссий и новых достижений!".