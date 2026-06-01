Словакия нацелена на долгосрочные закупки газа из Азербайджана

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и словацкая компания SPP готовы к сотрудничеству по долгосрочным поставкам природного газа.

Как передает Day.Az, об этом заявил в эксклюзивном интервью Trend на полях Бакинской энергетической недели главный исполнительный директор SPP Мартин Хуска.

"Краткосрочный пилотный контракт на закупку природного газа у SOCAR подтвердил, что обе компании готовы сотрудничать также в случае достижения соглашения о долгосрочных поставках природного газа в Словакию", - сказал он.

По словам Хуски, благодаря постоянным усилиям по диверсификации источников поставок SPP в настоящее время имеет доступ к портфелю газа от ряда крупных международных поставщиков через их глобальные портфели. При этом компания продолжает дальнейшую диверсификацию.

"Мы ведем переговоры с дополнительными поставщиками и производителями относительно поставок газа в Словакию с начала внедрения регламента RePowerEU в четвертом квартале 2027 года. Эти обсуждения охватывают около тридцати компаний. Результаты этих переговоров также определят конфигурацию поставок газа для SPP с четвертого квартала 2027 года", - отметил он.

Глава компании подчеркнул, что ключевыми факторами при переговорах являются конкурентная цена газа, достаточные и устойчивые объемы поставок, а также риски с точки зрения безопасности энергоснабжения.

"Потенциальная доступность газа из Азербайджана также рассматривается в этом контексте. Азербайджанский газ может быть одним из решений для нас, и мы находимся в регулярном контакте с коллегами из SOCAR. Однако остается вопрос сроков, когда это может стать реальностью. По заявлениям азербайджанской стороны, страна в настоящее время работает над увеличением добычи газа и развитием региональной инфраструктуры", - сказал он.

Отвечая на вопрос о новых направлениях сотрудничества, включая возобновляемую энергетику, Хуска отметил, что пока компании провели лишь предварительные обсуждения.

"Нашим главным приоритетом остается обеспечение безопасных и конкурентоспособных источников природного газа для наших клиентов", - заключил он.

Напомним, что SOCAR осуществляла поставки природного газа крупнейшему государственному энергопоставщику Словакии SPP в течение декабря 2024 года. Поставки, начавшиеся 1 декабря 2024 года, осуществлялись в рамках краткосрочного пилотного соглашения между SOCAR и SPP.