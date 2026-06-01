Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Президента США Дональда Трампа.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации, размещенной на странице Президента Ильхама Алиева в соцсети X.

"Дорогой Президент Дональд Трамп. Я хотел бы выразить вам искреннюю благодарность за направленный мне памятный подарок - меморандум о продлении отказа от применения раздела 907 "Акта в поддержку свободы", сопровожденный вашей личной надписью и добрыми словами", - написал глава государства.