На линии Алят–Османлы–Астара выполнено 56% работ
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" продолжает проект по реконструкции железнодорожной линии Алят - Османлы - Астара, которая является важным сегментом Международного транспортного коридора "Север - Юг".
Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Было отмечено, что общая протяженность железнодорожной линии по оси составляет 245 километров, строительные работы планируется завершить в 2027 году.
"Проектировочные работы выполнены на 55 процентов. Что касается строительно-монтажных работ на линии, то на участке Алят - Османлы они завершены на 56 процентов.
Проект в целом реализуется в четыре этапа. Первый этап охватывает участок Алят - Османлы протяженностью 60 километров. В рамках второго этапа завершено строительство нового железнодорожного моста через реку Кура. В настоящее время продолжаются проектировочные работы по остальным этапам", - сказали в ЗАО.
Напомним, что реконструкция железнодорожной линии Алят - Османлы - Астара служит увеличению объемов грузоперевозок по Международному транспортному коридору "Север - Юг", расширению транзитных возможностей и укреплению транспортно-логистического потенциала региона.
