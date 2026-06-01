На линии Алят–Османлы–Астара выполнено 56% работ

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" продолжает проект по реконструкции железнодорожной линии Алят - Османлы - Астара, которая является важным сегментом Международного транспортного коридора "Север - Юг".

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Было отмечено, что общая протяженность железнодорожной линии по оси составляет 245 километров, строительные работы планируется завершить в 2027 году.

"Проектировочные работы выполнены на 55 процентов. Что касается строительно-монтажных работ на линии, то на участке Алят - Османлы они завершены на 56 процентов.

Проект в целом реализуется в четыре этапа. Первый этап охватывает участок Алят - Османлы протяженностью 60 километров. В рамках второго этапа завершено строительство нового железнодорожного моста через реку Кура. В настоящее время продолжаются проектировочные работы по остальным этапам", - сказали в ЗАО.

Напомним, что реконструкция железнодорожной линии Алят - Османлы - Астара служит увеличению объемов грузоперевозок по Международному транспортному коридору "Север - Юг", расширению транзитных возможностей и укреплению транспортно-логистического потенциала региона.