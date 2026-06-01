Президент Литвы поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Разрешите поздравить Вас и весь Ваш народ с Днем независимости Азербайджанской Республики. Желаю Вам и Вашей стране неизменного благополучия, мира и безопасности.

Литву и Азербайджан связывают долгосрочные дружеские отношения. Мы привержены последовательному укреплению двустороннего диалога в сферах, представляющих взаимный интерес. Уверен, что дальнейшее развитие политических, экономических и культурных связей укрепит сотрудничество между двумя странами и принесет пользу обоим народам.

Твердо убежден, что, объединенные общим историческим опытом и взаимным уважением к суверенитету и свободе, мы продолжим успешное сотрудничество на многостороннем уровне. Нет сомнений, что диалог между Азербайджаном и Европейским Союзом, основанный на взаимном доверии и конструктивном партнерстве, еще более укрепится и будет вносить вклад в благополучие двух народов.

Положительная динамика в отношениях между Азербайджаном и Арменией демонстрирует Вашу твердую приверженность диалогу и миру. Продолжение этого процесса, наряду с безопасностью и процветанием региона Южного Кавказа, вносит важный вклад в мир и за пределами региона.

Господин Президент, еще раз поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником. Прошу принять мои наилучшие пожелания и высочайшее почтение".