Президент Ильхам Алиев наградил Гурбана Гурбанова орденом "Достлуг"

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно документу, Гурбан Сеидович Гурбанов был награжден за заслуги в развитии гуманитарных связей, в том числе в сфере образования, между Азербайджанской Республикой и Республикой Дагестан Российской Федерации.