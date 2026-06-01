Президент Ильхам Алиев наградил Гурбана Гурбанова орденом "Достлуг"

Гурбан Гурбанов награжден орденом "Достлуг".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно документу, Гурбан Сеидович Гурбанов был награжден за заслуги в развитии гуманитарных связей, в том числе в сфере образования, между Азербайджанской Республикой и Республикой Дагестан Российской Федерации.