Maserati посвятила автомобиль легенде Формулы-1

Maserati создала машину по образцу гоночного болида GT2. Дорожная версия Maserati GT2 Stradale уже считается самой эффектной моделью итальянского бренда. А теперь для неё подготовили специальную ливрею, вдохновлённую Maserati 250F - двукратным чемпионом Формулы-1 (1954 и 1957 годы), сообщает Carscoops, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Яркую расцветку впервые представили в минувшие выходные на трассе Монца в Италии - на первом этапе Европейской серии GT2. Эффектную цветовую схему, помимо дорожной версии GT2 Stradale, также получил единственный гоночный автомобиль Maserati GT2.

Переднюю часть кузова автомобиля украшает ярко-жёлтая полоса между фарами, а большая часть кузова выкрашена в красный цвет. Maserati добавила жёлтый трезубец на решётку радиатора и такие же эмблемы сразу за боковыми окнами. Кроме того, задний шильдик на GT2 Stradale также выполнен в жёлтом тоне.

Легендарный статус Maserati 250F во многом заслужен Хуаном Мануэлем Фанхио. На этом болиде аргентинец завоевал два чемпионских титула в Формуле-1, а также одержал победы в Бельгии, Монако, Франции и Аргентине. В 1956 году сэр Стирлинг Мосс привёл 250F к победам в Италии и Монако. А в 1958 году именно за рулём этого автомобиля Мария Тереза де Филиппис стала первой женщиной, сумевшей пройти квалификацию на Гран-при Формулы-1.

Дизайнеры в точности повторили ливрею 250F на кузове GT2 Stradale. Как и на оригинале, на переднем крыле со стороны пассажира появилась крупная белая цифра "1".