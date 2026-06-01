В Азербайджане ожидаются ливни и град

Начиная с северных и западных районов Азербайджана, с утра 2 июня до дневных часов 3 июня ожидается неустойчивая погода с периодическими осадками.

Об этом сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии.

По данным службы, местами осадки будут интенсивными, возможны грозы и град.

В связи с дождями прогнозируется повышение уровня воды в реках. На некоторых горных реках возможны кратковременные паводки и селевые потоки.

