В Азербайджане ожидаются ливни и град - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Начиная с северных и западных районов Азербайджана, с утра 2 июня до дневных часов 3 июня ожидается неустойчивая погода с периодическими осадками.
Об этом сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии.
По данным службы, местами осадки будут интенсивными, возможны грозы и град.
В связи с дождями прогнозируется повышение уровня воды в реках. На некоторых горных реках возможны кратковременные паводки и селевые потоки.
