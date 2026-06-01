В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов Азербайджана в связи с ожидаемой 2 июня ветреной погодой объявлены желтый и оранжевый уровни предупреждения.

Как сообщает Day.Az, с соответствующим предупреждением выступила Национальная служба гидрометеорологии.

Согласно оранжевому предупреждению, в Баку и на Абшероне, а также в Нафталане, Геранбое, Дашкесане, Нефтчале, Мингячевире, Барде, Евлахе, Тертере, Губе и Гусаре будет дуть северо-западный ветер, скорость которого может достигать 20,8-28,4 метра в секунду.

В остальных регионах страны объявлено желтое предупреждение. Там также ожидается северо-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 метра в секунду.

