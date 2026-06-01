Казахстан нацелен на увеличение объемов поставок нефти по БТД

Казахстан готов увеличить объемы поставок нефти по Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенжeнов сказал журналистам в рамках Бакинской энергетической недели.

"Сейчас по БТД поставляется 1,5 миллиона тонн нефти в год. Мы можем увеличить объем до 2.2 миллиона тонн в год, как предусмотрено протоколом, а можем и больше", - сказал министр.

Аккенженов отметил, что Казахстан рассматривает любые доступные маршруты для транспортировки своей нефти.

"Однако официальных переговоров о поставках нефти по маршруту Баку - Супса пока не проводилось", - добавил глава ведомства.