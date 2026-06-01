В Баку открылся I Международный музыкальный фестиваль "Мир детей"

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялось торжественное открытие I Международного музыкального фестиваля "Мир детей", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выступившие на открытии заместитель директора филармонии, доктор философии по искусствоведению, музыковед Айла Керимова-Закария и директор Азербайджанской государственной детской филармонии (АГДФ), пианистка Саида Тагизаде отметили значимость фестиваля и пожелали всем участникам творческих успехов. Было отмечено, что Международный музыкальный фестиваль "Uşaq Dünyası" (Мир детей), который пройдет с 31 мая по 3 июня, является первым международным фестивалем, организованным совместно Азербайджанской государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева и Азербайджанской государственной детской филармонией.

Главная цель фестиваля - поддержка и продвижение талантливых детей, предоставление им возможности выступить на большой сцене и реализовать совместные проекты со взрослыми артистами. Фестиваль станет прекрасным мостом творческой преемственности и сохранения художественных традиций между поколениями. Зрителей ожидают яркие концертные программы, интересные выставки и музыкальные презентации, выступления юных талантов, танцевальных, вокальных и инструментальных коллективов, а также участие детей, нуждающихся в особой заботе.

Затем различные танцевальные группы Детского фольклорного ансамбля песни и танца АГДФ представили зрителям яркие и неповторимые хореографические номера.

В рамках фестиваля впервые одну сцену разделили Азербайджанский государственный ансамбль песни и танца под руководством балетмейстера Джейхуна Губадова и танцевальная группа АГДФ. Хореографами танцевальных коллективов Детской филармонии являются Нигяр Зейналова, Мухаммед Гулиев и Гюнель Тахмазова.

В концерте также приняли участие ансамбль народных инструментов "Садаф" АГДФ и его солисты. В исполнении коллектива прозвучали мугамы, народные песни и танцы, а также произведения азербайджанских композиторов, продемонстрировавшие богатство национального музыкального наследия. Художественный руководитель ансамбля - Гонча Мехтиева.

Помимо насыщенной концертной программы, зрителям была представлена выставка рисунков и декоративно-прикладных работ юных талантов.

В последующие дни фестиваля состоятся вечер художественного чтения "Путешествие в мир сказок", эстрадно-джазовый концерт с участием детей, вечер классической музыки, хоровой и вокальный концерт "Ретро-волна", а также торжественная церемония закрытия с участием Оркестра народных инструментов, ханенде и ансамбля нагаристов.

Организаторы приглашают любителей музыки и искусства посетить следующие мероприятия I Международного музыкального фестиваля "Мир детей".

Для приобретения билетов

https://iticket.az/events/concerts/kids-worldkor

https://iticket.az/events/concerts/kids-worldflr2

https://iticket.az/events/concerts/kids-worldsph

Информационная поддержка: Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.